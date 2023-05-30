Грызня между Пригожиным и Минобороны РФ продолжается.

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин прокомментировал утреннюю атаку дронов по Москве. В опубликованной его пресс-службой аудиозаписи он "наехал" на Минобороны РФ из-за того, что в этом ведомстве допустили "прилеты" по столице РФ.

"По поводу беспилотников, которые летают над Москвой и в Москве. Твари вонючие, вы что творите? Вы скоты! Отрывайте свои с*аки из кабинетов, в которые вас посадили защищать эту страну. Вы являетесь Министерством обороны (РФ, - УНИАН.). Вы не сделали них*ра, чтобы наступать. Какого х*я вы допускаете прилеты этих беспилотников в Москву?" - разразился в истерике главарь "вагнеровцев".

Он говорит, что его не беспокоят "прилеты" по домам чиновников МО РФ на Рублевке, мол, "пускай их дома полыхают". А он якобы переживает за "обычных людей", в окна которых врезаются беспилотники со взрывчатым веществом.

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Дроны атаковали Москву и Подмосковье 30 мая 2023

Утром 30 мая 2023 года в Москве и в Подмосковье раздались взрывы. РосСМИ писали о десятках атаковавших беспилотников. Но позже в Минобороны РФ появилось заявление, в котором утверждается, что дронов было 8, все они якобы были сбиты на подлете к Москве.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк оригинально прокомментировал атаку дронов на Москву. Но отверг прямую причастность Киева к ударам БпЛА.

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