Российская цензура снова отметилась нелепым запретом.

Российским телеканалам запретили рассказывать в выпусках новостей об атаке БПЛА на Москву утром 24 июля. Об этом оппозиционному изданию The Insider рассказали источники в нескольких редакциях российского телевидения – Россия-24, Москва-24, РБК и некоторых региональных телеканалах.

Источники сообщают, что запрет освещать эту тему поступил за 15 минут до 11-часового выпуска новостей, хотя еще в 10-часовом выпуске об атаке беспилотников все уже успели рассказать.

"Пришлось срочно менять верстку за 15 минут до эфира буквально, убирать оттуда все кадры с очевидцами и последствиями, даже общие планы улиц. И добивать хрон (хронометраж – УНИАН) всем, чем получится: какими-то историями международными, которые даже не взяли бы", — рассказал источник.

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Вместо больших репортажей с кадрами места происшествия и опросами очевидцев, пропагандистам пришлось ограничиться короткими комментариями Минобороны и мэра Москвы Сергея Собянина. Также источники говорят, что запрета на публикацию материалов в сети не было, поэтому многие СМИ опубликовали свои репортажи в Интернете.

Примечательно, что сюжеты об атаке беспилотников на объекты в Крыму показывать не запрещали, поэтому многие каналы начали выпуски с новостей с сюжета об оккупированном украинском полуострове, а не о своей столице.

Атака беспилотников на Москву 24 июля

Ранним утром 24 июля два беспилотника смогли прорваться в центр Москвы. Они врезались в два нежилых здания недалеко от здания Минобороны РФ и штаб-квартиры ГРУ. Пока не ясно, были эти попадания запланированными или результатом воздействия ПВО.

Военный эксперт Роман Свитан отметил, что прорыв беспилотников к Москве подтверждает отсутствие у России надежной системы ПВО, способной защитить страну. По словам эксперта, у россиян нет достаточного количества систем ПВО, чтобы защитить даже Москву.

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