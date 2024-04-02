Мощность пораженного завода составляет около 340 тысяч баррелей нефти в день.

В результате атаки беспилотника на нефтеперерабатывающий завод "Танеко" в Татарстане была повреждена установка, которая перерабатывает около 155 000 баррелей сырой нефти в день. Но повреждения оказались незначительными, рассказали источники агентства Reuters.

Отмечается, что после удара беспилотника на заводе вспыхнул пожар, но его удалось быстро ликвидировать - в течение 20 минут. Беспилотник попал в установку, которая отвечает примерно за половину общей мощности завода, который в свою очередь составляет около 6,2% перерабатывающих мощностей России.

"Источник в отрасли, который говорил с Reuters на условиях анонимности, сообщил, что повреждение установки не было критическим", - пишет агентство.

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Это согласуется с заявлением мэра города Нижнекамск, где находится завод, который заверил, что серьезных разрушений нет, и что технологический процесс на предприятии не был нарушен.

Атака беспилотников в Татарстане

Как писал УНИАН, утром 2 апреля беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод и завод по изготовлению дронов "Шахед" в Татарстане. Позже источники сообщили, что за этими атаками стоят СБУ и ГУР.

По информации источника Reuters в Киеве, завод беспилотников получил "значительный ущерб" в результате этой атаки. Примечательным также является тот факт, что эта атака стала рекордной по расстоянию, которое прошли беспилотники - более 1300 км от границ Украины.

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