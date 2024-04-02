С помощью дальнобойного дрона был поражен НПЗ в Нижнекамске, входящий в пятерку крупнейших НПЗ России.

Атака на нефтеперерабатывающий завод в российском Татарстане - это совместная операция Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили осведомленные источники.

В частности, по данным источников, украинский дальнобойный дрон попал в установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, после чего там возник пожар. Мощность этой установки составляла 8 млн тонн нефти, а это - 2,6% от общей годовой переработки РФ в год. Кроме того, этот завод входит в 5-ку крупнейших НПЗ России.

"Продолжаем систематически работать над тем, чтобы у России было все меньше возможностей финансировать захватническую войну против Украины. Мы и в дальнейшем будем перекрывать кислород стране-бензоколонке, чтобы минимизировать поступление нефтедолларов в военный бюджет РФ", - отметил источник.

Видео дня

Дроновые атаки на РФ - детали

Ранее СМИ сообщали, что в России был атакован завод по сборке дронов, который находится на расстоянии тысячи километров от Украины. В частности, был атакован завод по сборке беспилотников-камикадзе типа "Шахед", которые российские захватчики называют "Герань-2". Утверждалось, что в результате удара есть значительные разрушения производственных мощностей.

В то же время, в РФ сообщили, что атакованы предприятия, расположенные в Нижнекамске и Елабуге, однако "технологический процесс не нарушен". Затем в России утверждали, что дроны якобы "атаковали общежитие" в особой экономической зоне "Алабуга", и даже "ранены два человека".

Вас также могут заинтересовать новости: