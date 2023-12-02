Армия России потеряла полковника морской пехоты и лейтенанта.

Офицер Вооруженных сил Украины сообщил о новых "болезненных" потерях армии РФ, которая продолжает вести кровавую войну против украинцев.

В частности, насильная "демобилизация" постигла двух военных. По данным Анатолия Штефана (в сети известен как "Штирлиц"), удалось ликвидировать:

Полковника морской пехоты Божика Андрея;

старшего лейтенанта армии РФ Смирнова Евгения.

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ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов за сутки

Утром Генштаб ВСУ уточнил актуальные потери армии РФ в Украине. Так, "удобрением" для украинских полей стали 331 110 оккупантов. За сутки украинская армия разобралась с 1 070 военнослужащими России - они поедут домой в "мешке", если страна-агрессор заберет их тела с поля боя.

Как ранее отмечал военный эксперт Олег Жданов, РФ забирает трупы на войне в Украине только тогда, когда из-за их количества уже невозможно пройти.

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