Сообщается, что он погиб 28 ноября в 14.30 в результате подрыва на мине.

В Украине, вероятно, погиб топ-офицер оккупационной армии РФ. Речь идет о генерал-майоре Владимире Завадском.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале офицер ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан. В то же время он подчеркнул, что информация о ликвидации оккупанта требует уточнения.

Он якобы погиб 28 ноября в 14.30 в результате подрыва на мине.

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Отмечается, что на момент ликвидации Завадский находился в должности заместителя командира 14-го армейского корпуса армии РФ.

Ликвидация топ-оккупантов и пропагандистов в Украине

Украинский дрон "задвухсотил" российского топ-пропагандиста канала "Россия 24" Бориса Максудова. Взрывное устройство на него сбросили 22 ноября. Тогда Максудов как раз снимал репортаж о 503-м мотострелковом полке.

Известно, что после инцидента пропагандиста отвезли в военный госпиталь Токмака, а ночью решили перевести в оккупированный Крым – в Джанкой. Он умер во время транспортировки.

В оккупированном Крыму во время атаки морских дронов ликвидировали командира десантного катера РФ. Произошло это 10 ноября. Сообщается, что речь идет о командире российского десантного катера проекта 11770 "Серна" Денисе Никитине.

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