Чаще тела оккупантов забирает Украина, но Россия неохотно их обменивает.

Российские оккупанты не забирают тела своих "двохсотих" с поля боя. Катастрофической ситуация была еще летом, а сейчас только постепенно ухудшается.

Как заявил военный эксперт Олег Жданов, украинская армия забирает тела как своих павших воинов, так и ликвидированных оккупантов на освобожденных территориях. Впрочем, в зонах интенсивных боев, в частности в Бахмуте, поле боя устелено трупами русских. Ситуация на грани экологической катастрофы.

"Летом, когда они не забирали тела, они разлагались, их растаскивали дикие животные, поедали собаки. Трупный яд попадал в грунтовые воды. Это была огромная проблема. В лучшем случае русские забирали тела, когда уже не было как пройти. В лучшем случае русские забирали тела своих убитых солдат в овраги. Искали какие-то овраги, стаскивали туда тела и просто сваливали", - сказал Жданов.

Сейчас ситуация немного изменилась к лучшему, ведь под действием низких температур воздуха тела медленнее разлагаются. Впрочем, весной во время оттепели отравление территорий трупными ядами и запахами вернется с новой силой.

Ситуация сложная из-за нежелания российского военно-политического руководства забирать свои тела. Такое количество трупов может вызвать социальный взрыв в России.

Война в Украине: как ВСУ уничтожают "вторую армию мира"

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери России на войне в Украине по состоянию на 27 декабря ориентировочно составили более 103 тысяч человек личного состава. Также РФ потеряла: танков - 3 тысячи 16, боевых бронированных машин - 6 тысяч 24, артиллерийских систем - 1 тысячу 998, реактивных систем залпового огня - 418.

Вчера ВСУ разгромили штаб оккупантов. Они ликвидировали командира бригады и нескольких топ-офицеров РФ. Как отметил президент Украины следующий год должен быть решающим на фронте.

В ISW сообщили, что силы РФ на Бахмутском направлении истощены. Эксперты сравнивают ситуацию под Бахмутом с событиями в Херсоне.

Окрестности Бахмута Донецкой области превратились огромную братскую могилу российских оккупантов. Все вокруг устелено трупами оккупантов.

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