Кремль раздражало даже то, что у Гиркина была своя широкая аудитория.

Арест российского террориста Игоря Гиркина-Стрелкова выгоден прежде всего министру обороны РФ Сергею Шойгу, которого тот постоянно критиковал за некомпетентность, считает военный эксперт Юрий Федоров.

"Смысл его (ареста - УНИАН) состоит в том, чтобы закрыть крики на военное ведомство "справа" - ура-патриотов", - высказался эксперт.

По словам Федорова, Кремлю турбо-патриоты уже начинают действовать на нервы. "Потому что успехов нет, а эти люди стучат кулаками, говорят всякие обидные слова и не стесняются говорить о том, что российскую армию продолжают преследовать неприятности. Преследуют неудачи. А это Кремлю сейчас не нужно. Особенно после того, как Евгений Пригожин поднял вооруженный мятеж. Он ведь тоже критиковал Шойгу, (начальника Генштаба ВС РФ - УНИАН) Герасимова, самого Путина... С Пригожиным справиться не смогли, потому что у него 20 тысяч наемников, неплохо вооруженных. А что с Гиркиным? А у Гиркина всего 15 человек в "Клубе рассерженных патриотов", - высказался эксперт.

Однако Кремль раздражало даже то, что у Гиркина была своя аудитория как у блогера. "Решили от него избавиться... на 5 лет. Если покается - (дадут) досрочное".

"Но дело не в этом террористе. Стабильность в России все падает и падает. Стабильность в армии сокращается. В армии растет недовольство (разного рода недовольства), - констатировал Федоров.

Он считает, что Кремль после всего этого попытается повлиять и на аудиторию Гиркина, оставленную без присмотра, но, заметил эксперт, "изменить сознание людей гораздо сложнее".

Арест Гиркина - главное

Гиркина задержали утром 21 июля. Позже сообщалось, что террориста "прикрыли" по статье об экстремизме в интернете. Сейчас рашист находится в СИЗО, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Однако, по данным некоторых СМИ, решение по Гиркину было принято в Кремле после отчета депутата Олега Матвейчева об угрозах, которые ура-патриотические организации представляют для режима Путина.

Известно, что боевик неоднократно критиковал и российского президента Владимира Путина, и военное руководство России за некомпетентность. А во время бунта Пригожина террорист поддерживали силы "вагнеровцев".

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