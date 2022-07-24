Вода сносит даже машины, затапливая жилые кварталы города.

В курортном Сочи (РФ) произошел погодный апокалипсис. Из-за дождей улицы города стали больше похожими на каналы. Вода сносит все на своем пути.

Видео с места событий публикуют местные Telegram-каналы.

Наводнение в городе достаточно закономерно, ведь местные власти активно распродают за огромные суммы водоотводные участки, на которых запрещено строительство. Во время подготовки города к Олимпиаде на такие "мелочи" совсем не обращали внимания, строив новые гостиницы и рестораны.

Кроме того, в Сочи крайне запущена ситуация с ливневками. После обильных дождей улицы города превращаются в каналы.

На кадрах с места событий видно, что вода бежит с бешеной скоростью, сносив даже машины, затапливая жилые кварталы города.

Как сообщал УНИАН, ранее жуткая непогода хозяйничала в Москве. В результате урагана один человек погибла, а еще 10 госпитализированы с травмами.

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