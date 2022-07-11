В результате урагана 10 человек оказались в больнице.

Жуткая непогода хозяйничала в Москве 10 июля. В результате урагана один человек погиб, а еще 10 госпитализированы с травмами.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Отмечается, что жуткий ураган разбушевался в столице РФ - сильный ветер с дождем, градом и молниями.

Мощный ветер срывал с многоэтажек плиты, а также повредил крышу одного из торговых центров. Кроме того, обломки обшивки зданий повредили авто. Масштабы разрушения устанавливаются.

Также известно о поваленных по всей Москве деревьях. Одно их них убило мужчину на Украинском бульваре. По данным московской мэрии, пострадали 10 человек.

Как ранее сообщал УНИАН, 29 июня в Киеве был погодный апокалипсис - шел сильный дождь, местами - град, в нескольких районах затопило дороги и магазины, из-за сильного ветра были повалены деревья. Кроме того, в столице Украины молния попала в дом.

5 июля во Львове был ливень и гроза, из-за непогоды ряд улиц стали похожи на реки, и не курсировала часть электротранспорта. В части областного центра и в пригороде был град.

Машины плавали на кольце улицы Хмельницкого - улицы Липинского, а на улице Джерельной били "родники". При этом улицы Сахарова и Горбачевского снова затопило, из-за чего трамваи остановились.

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