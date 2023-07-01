Такое решение принял якобы совет командиров ЧВК, но по указанию Кремля.

Совет командиров ЧВК "Вагнер" уволил "правую руку Пригожина" полковника Андрея Трошева.

Как сообщает проект Gulagu.net, полномочия председателя т. н. "Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов" Трошева А. Н. прекратили вчера по указанию из Администрации президента.

Так называемый "Совет командиров" принял решение назначить на место Трошева бывшего командира 5-го штурмового отряда ЧВК "Вагнер" экс-офицера 14-й бригады спецназа ГРУ ВС России Подольского Дмитрия Александровича.

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Как отмечает проект, это решение принято после слива в сеть письма, которое Трошев А. М. отправлял ростовским УМВД, УФСБ и таможне с требованием расчистить дорогу колонне "Вагнера" для входа в Ростов якобы для передачи военной техники.

Что предшествовало

23 июня главарь "Вагнера" Евгений Пригожин объявил о военном мятеже в России. События развивались стремительно и уже на следующий день "вагнеровцы" вошли в Ростов и взяли под контроль все военные объекты, а затем двинулись на Москву.

Марш закончился за 200 километров до Москвы. Накануне Пригожин провел переговоры с Александром Лукашенко. "Вагнер" вернулся в полевые лагеря.

После этого у Пригожина появились проблемы. Главарю "Вагнера" поставили четкие условия из-за мятежа, который он устроил против военного командования РФ. До 1 июля Пригожину дали время закрыть все дела в России и забрать свое имущество.

Вчера Пригожин объявил о ликвидации своего пропагандистского медиахолдинга "Патриот". В медиахолдинг Пригожина входили такие пропагандистские помойки, как РИА ФАН, "Народные новости", "Экономика сегодня" и многие другие издания. Роскомнадзор заблокировал сайты этих изданий.

Сегодня стало известно, что Минобороны РФ разорвало контракт с кейтеринговым холдингом главаря "Вагнера" Евгения Пригожина. Вчера его сотрудников уволили без выходного пособия.

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