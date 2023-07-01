Совет командиров ЧВК "Вагнер" уволил "правую руку Пригожина" полковника Андрея Трошева.
Как сообщает проект Gulagu.net, полномочия председателя т. н. "Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов" Трошева А. Н. прекратили вчера по указанию из Администрации президента.
Так называемый "Совет командиров" принял решение назначить на место Трошева бывшего командира 5-го штурмового отряда ЧВК "Вагнер" экс-офицера 14-й бригады спецназа ГРУ ВС России Подольского Дмитрия Александровича.
Как отмечает проект, это решение принято после слива в сеть письма, которое Трошев А. М. отправлял ростовским УМВД, УФСБ и таможне с требованием расчистить дорогу колонне "Вагнера" для входа в Ростов якобы для передачи военной техники.
Что предшествовало
23 июня главарь "Вагнера" Евгений Пригожин объявил о военном мятеже в России. События развивались стремительно и уже на следующий день "вагнеровцы" вошли в Ростов и взяли под контроль все военные объекты, а затем двинулись на Москву.
Марш закончился за 200 километров до Москвы. Накануне Пригожин провел переговоры с Александром Лукашенко. "Вагнер" вернулся в полевые лагеря.
После этого у Пригожина появились проблемы. Главарю "Вагнера" поставили четкие условия из-за мятежа, который он устроил против военного командования РФ. До 1 июля Пригожину дали время закрыть все дела в России и забрать свое имущество.
Вчера Пригожин объявил о ликвидации своего пропагандистского медиахолдинга "Патриот". В медиахолдинг Пригожина входили такие пропагандистские помойки, как РИА ФАН, "Народные новости", "Экономика сегодня" и многие другие издания. Роскомнадзор заблокировал сайты этих изданий.
Сегодня стало известно, что Минобороны РФ разорвало контракт с кейтеринговым холдингом главаря "Вагнера" Евгения Пригожина. Вчера его сотрудников уволили без выходного пособия.