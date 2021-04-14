В квартире у подозреваемого проводят обыск.

В России задержали мужчину, подозреваемого в убийстве криминального авторитета Али Гейдарова (прозвище – Алик или Альберт Рыжий) в фитнес-клубе.

Читайте также"За базаром следи": кубанские "казаки" устроили показательную порку (видео 18+)Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«В его квартире проводят обыск», – говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала LifeShot, возбуждено уголовное дело по статьям «убийство» и «незаконный оборот оружия».

Сообщалось, что сразу же после убийства киллер уехал на городском автобусе.

Предполагаемого убийцу зовут Талех Оручев.

«Выйдя из фитнес-клуба, он выкинул яркий красный рюкзак, в котором находился пистолет-пулемет «Скорпион» и два заряженных магазина. Ещё один пистолет – Glock, из которого, предварительно, и был застрелен Рыжий – подозреваемый скинул в автобусе. Оручев заметал следы: менял маршрут и транспорт, переодевался, докупал себе новые кепки. Затем у метро «Сокол» вызвал такси и пропал», – говорится в сообщении.

Убийство «вора в законе» в Москве: что известно

Убийство произошло днем 12 апреля.

Криминального авторитета Гейдарова застрелили в тренажерном зале на глазах у посетителей.

Али Гейдаров: что известно о «воре в законе»

Гейдаров в своей «профессиональной» среде считался крайне везучим: он пережил, как минимум, три покушения.

Гейдарова называли «куратором» Северо-Запада и ставленником Деда Хасана, который якобы лично одобрил его «коронацию».

В 2016-м Али посадили на 7 лет в колонию строгого режима за особо крупный грабеж.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц