В Москве в фитнес-клубе «Дон» неизвестный застрелил криминального авторитета Али Гейдарова по прозвищу Альберт Рыжий, который в прошлом году освободился по УДО.

Читайте такжеВ России на учениях застрелили 23-летнего парня: момент выстрела попал на видеоВ Следственном комитете сообщили, что ищут убийцу и устанавливают детали случившегося. Дела возбуждены по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

«Неизвестный мужчина, находясь в фитнес-клубе, расположенном по улице Авиационной в городе Москве, произвел в потерпевшего несколько выстрелов из огнестрельного оружия, от которых последний скончался на месте происшествия, после чего скрылся», - говорится в сообщении.

В сети опубликовали видео момента убийства. На ролике видно, как в тренажерный зал заходит человек и прицельно стреляет в спину мужчине, занимающемуся на тренажере. После этого тот падает, а находящиеся рядом люди разбегаются. Стрелявший же бежит к стене, забирает красный рюкзак и уходит.

Али Гейдаров: что известно о «воре в законе»

Гейдаров в своей «профессиональной» среде считался крайне везучим: он пережил, как минимум, три покушения.

Гейдарова называли «куратором» Северо-Запада и ставленником Деда Хасана, который якобы лично одобрил его «коронацию».

В 2016-м Али посадили на 7 лет в колонию строгого режима за особо крупный грабеж.

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Автор: Катерина Шварц