Эти рисунки - попытка сбить с толку, убежден эксперт.

После череды удачных украинских ударов стало известно, что россияне начали рисовать Ту-95 на своем аэродроме в Энгельсе.

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский в интервью УНИАН предположил, что таким образом страна-агрессор пыталась скрыть информацию о количестве имеющихся у нее боеспособных самолетов.

"Сделаю предположение, что рисунки - это попытка сбить с толку, относительно количества боеспособных самолетов. Есть информация от ГУР, от британского министра Вооруженных Сил, что у РФ не 60 Ту-95МС, а 40 бомбардировщиков. Но и это не значит, что 20 бортов куда-то испарились. Они могут быть не боеспособными, с них могут снимать комплектующие для других самолетов... Более того, если посмотрит на статистику воздушных ударов, которые россияне выполнили в сентябре, то стратегическая авиация была применена в четырех эпизодах, в среднем, раз в неделю. То есть, говорить, что было лучше, сейчас хуже – рановато", – отметил Киричевский.

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Военный эксперт также обратил внимание, что на других аэродромах – "Оленья", "Моздок", "Дягилево" – такие странные вещи, как рисунки самолетов и покрышки на самолетах, не наблюдаются.

"Рисунки такие некачественные, что это видно даже на снимках с коммерческих спутников. Спутники, которые выдают информацию для военных, имеют большее разрешение, там еще четче видно, что это лишь контур, обманка. Есть предположение, что это попытка обмануть спутники, чтобы наши дроны имели ложные целеуказания и попадали в рисунки, а не в самолеты. Обсуждалось даже, что это попытка обмануть головку самонаведения модернизированного "Нептуна", – заметил он.

Рисунки на аэродроме Энгельс - это надо знать

В конце сентября спутник компании Planet Labs зафиксировал на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области РФ нарисованные стратегические бомбардировщики Ту-95.

В "ВЧК-ОГПУ" предположили, что россияне рисуют самолеты и накрывают их шинами, потому что аэродромы плохо защищены комплексами противовоздушной обороны.

Кроме этого, в Defence Express обратили внимание, что оккупанты неправильно нарисовали собственные самолеты. Один из рисунков оказался "гибридом Ту-95 и Ил-76".

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