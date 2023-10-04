"Ждать, что российская авиация вот-вот развалится, рановато. Не стоит думать, что они криворукие", - военный эксперт Иван Киричевский

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал в интервью УНИАН о том, успешно ли мы уничтожаем российские самолеты и вертолеты, и насколько сильным остается ядро вражеской авиации.

Господин Иван, в России начали рисовать контуры стратегического бомбардировщика Ту-95МС на аэродроме "Энгельс". Зачем россияне это делают? Неужели пытаются убедить кого-то, что это-настоящие самолеты?

Рисунки такие некачественные, что это видно даже на снимках с коммерческих спутников. Спутники, которые выдают информацию для военных, имеют большее разрешение, там еще четче видно, что это лишь контур, обманка. Есть предположение, что это попытка обмануть спутники, чтобы наши дроны имели ложные целеуказания и попадали в рисунки, а не в самолеты. Обсуждалось даже, что это попытка обмануть головку самонаведения модернизированного "Нептуна".

Сделаю предположение, что рисунки - это попытка сбить с толку, относительно количества боеспособных самолетов. Есть информация от ГУР, от британского министра Вооруженных Сил, что в РФ не 60 Ту-95МС, а 40 бомбардировщиков. Но и это не значит, что 20 бортов куда-то испарились. Они могут быть не боеспособными, с них могут снимать комплектующие для других самолетов…

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Более того, если посмотрит на статистику воздушных ударов, которые россияне выполнили в сентябре, то стратегическая авиация была применена в четырех эпизодах, в среднем, раз в неделю. То есть, говорить, что было лучше, сейчас хуже – рановато.

Кроме того, обращу внимание, что мы видим такие странные вещи, как рисунки самолетов и покрышки на самолетах на аэродроме "Энгельс". Но у РФ есть еще аэродромы в европейской части: "Оленья", "Моздок", "Дягилево". И там мы ничего такого удивительного не видим.

Британская разведка сообщила, что РФ сделала ключевым активом в военных операциях на Черном море свой "старый" самолет-амфибию Бе-12. Можно ли делать вывод, что враг начал расконсервировать "хлам"?

Можно задать встречный вопрос: "А что у британцев с противолодочными самолетами?". Ответ очень печальный. Самолеты такого же класса - Nimrod - вместо модернизации списали, порезали в 2010-х. Британская разведка в своих оценках иногда выглядит еще более странной, чем британские ученые…

Бе-12 используются с 70-х, несколько единиц всегда были в строю. Это не история о том, что их поставили на консервацию, а потом вынуждены были вытащить из ангаров. Им удавалось лучше чем нам поддерживать в строю эти Бе-12.

И разговор не о том, способны ли они найти подводную лодку. Они смогут летать и смотреть "глазами" - использовать Бе-12 для патрулирования, чтобы увидеть наши катера-камикадзе. Также можно использовать амфибию как классический бомбовоз, чтобы сбрасывать неуправляемые авиабомбы. Поэтому нельзя делать вывод, что они расконсервировали "хлам". Самолет, который может выполнять задачи, не является "хламом". Бе-12 - это, как в "Терминатор-5": "старый, но не безнадежный".

По официальным данным, Силы обороны Украины сбили более 300 самолетов и примерно такое же количество вертолетов врага. Сможет ли РФ восстановить свои воздушные силы? Есть ли ресурс для ремонта, модернизации, выпуска новых самолетов?

У россиян сейчас примерно 1100 самолетов всех типов (это и транспортные, и бомбардировщики), где-то 500 из них используются в войне в Украине.

Да, в такой войне самолеты изнашиваются быстро. Судя по всему, в РФ действительно рассчитывали, что получится взять Киев за три дня. Не думали, что надо будет пополнять потери авиации. Россияне вынуждены экономно использовать ресурс. Но, к сожалению, они справились с вызовом.

Производство таких знаковых, ходовых самолетов, как Су-34, Су-35 собирались закрывать, чтобы сосредоточиться на сложных истребителях пятого поколения Су-57 в Комсомольске-на-Амуре. Можно было бы все посдавать на металлолом и сделать апгрейд Sukhoi Superjet. В Казани авиационный завод занимается и военными, и пассажирскими самолетами. Но пришлось ставить авиазаводы на военные рельсы, и это получается более-менее успешно.

За прошлый год они сделали 20 новых самолетов (США за год могут сделать, максимум, 48 новых самолетов F-16). На этот год в плане россиян – 40 новых самолетов, как минимум, десять новых Су-35 уже переданы. Поэтому ждать, что российская авиация развалится, рановато. Не стоит думать, что они криворукие, не смогут защитить аэродромы.

Кто-то может посчитать средним количество уничтоженных вражеских самолетов за месяц (за все время после 24 февраля 2022 года). Примерно, где-то двадцать и будет. Можно думать, что такая математика в нашу пользу?

Так, 316 самолетов сбито. Но, с поправкой на все потери, в РФ - свыше ста Су-34, свыше ста Су-35, я уже не говорю о примерно шестидесяти МиГ-31. Именно эта математика задает ход событий на фронте. Ядро вражеской авиации - более 250 самолетов, которые надо сбить, но они действуют за пределами досягаемости многих наших комплексов ПВО.

Изменят ли это ожидаемые нами F-16?

Если не ошибаюсь, нам обещают шестьдесят F-16. Опять математика не в нашу пользу.

А если говорить об аэродромах, были же удачные удары?

Так, использовали Storm Shadow по Крыму. Но чтобы выполнить серию успешных набегов вглубь РФ, надо будет сначала пройти период воздушных боев. Когда наши пилоты на современных F-16 с современными ракетами смогут отогнать российские самолеты, сбрасывающие управляемые авиабомбы на прифронтовые районы, сможем мечтать об ударах по аэродромам. С этим смогут справиться и батареи Patriot. Но темпы производства ракет для этих комплексов крайне малы.

Когда мы говорим о потерях самолетов и вертолетов, вероятно, не надо забывать об уничтоженных экипажах. Удается ли врагу восстановить такой ресурс?

С одной стороны, да, потери велики. Россияне даже использовали "Вагнер" для набора летчиков, которые по кадровым условиям не проходили, но были готовы к полету в один конец. Но рубеж в двести самолетов мы прошли еще в мае 2022 года. К сожалению, темпы потерь снизились. Это дало россиянам возможность восстановить ядро летного состава.

Остается готовиться к прилету к нам F-16 и воздушным дуэлям?

Дальность ведения воздушного боя зависит от модификации радара и модификации ракет AIM-120. В одной из модификаций F-16, которую мы получим, радар видит на 120 км. AIM-120 - отличная ракета, которая может работать по самонаведению: сделал выстрел и забыл. Но поражать цели на дистанциях 150-180 км могут только новейшие модификации ракет, а их только заказали для нас. Ожидать, что наши F-16 посбивают все Су – преждевременно.

Установление паритета с Россией в воздухе – очень длительный процесс. Но сколько раз перед полномасштабным вторжением говорили, что надо обновлять истребительный парк ВСУ? По расчетам условного мирного года, к 2030 году наша авиация должна была выйти из строя. Ничего не было сделано. И нужно наверстывать такой тяжелой ценой.

Влад Абрамов

Влад Абрамов