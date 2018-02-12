Россиянин отпраздновал рождение сына с проститутками и застрелил одну из них

В Сибири мужчина выстрелом в голову убил проститутку в ходе спора об оплате ее услуг, пока его супруга с новорожденным сыном находились в роддоме.

Житель Красноярского края праздновал рождение сына в компании друзей и проституток. Позже, не сойдясь в цене за интимные услуги, застрелил одну из них.

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Как передает РИА Новости со ссылкой на представителя прокуратуры, молодой отец праздновал рождение ребенка у себя дома в городе Минусинск на юге Красноярского края в компании друзей и девушек, оказывавших интимные услуги за деньги, в то время как его супруга с новорожденным находилась в родильном отделении. Ночью между хозяином квартиры и одной из девушек произошел конфликт, связанный с оплатой оказываемых услуг, в ходе которого мужчина убил ее выстрелом в голову.

В настоящее время он задержан. Ему предъявлено обвинение по статье "Убийство", санкции которой предусматривают до 15 лет лишения свободы. Он не признает вину.

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