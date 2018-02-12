Для мягкой езды: ямы в центре российского Воронежа залатали с помощью матрасов (фото)

В России существует творческий подход к борьбе с плохими дорогами.

Необычный ремонт сделали во дворе на площади Заставы в российском Воронеже.

Как сообщает "Блокнот Воронеж", жители домов на площади Заставы устали от ям во дворе и решили творчески подойти к борьбе с плохими дорогами. На самые проблемные участки они положили матрасы. Насколько эффективен такой ремонт, покажет время, однако воронежцы считают, что таким способом они показали ответственным лицам, где главные проблемы с дорогами.

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По мнению воронежцев, с помощью матрасов можно указать и на другие проблемные места в городе.

«Это нанотехнологии, а на самом деле теперь власти обратят внимание на эту дорогу», «Будем бороться с плохими дорогами с помощью матрасов», «Оригинально, главное, чтобы никто не уснул на них», «Вот это действительно разобрались с ямами, теперь у всех будет мягкая дорога», - пишут воронежцы.