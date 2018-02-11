Полицейских Ростова обязали ходить с семьями к священникам
06:29, 11 февраля 2018Русский міръ
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Видео встречи со священниками ростовским полицейским необходимо предоставить начальству до 12 февраля.
Фото: Антон Ваганов / «Коммерсантъ»
Руководство управления полиции Ростова-на-Дону (РФ) решило привлечь к борьбе с ростом преступности среди сотрудников внутренних дел Русскую православную церковь. Об этом говорится в приказе от 7 февраля, опубликованном в Telegram-канале "Омбудсмен полиции".
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"В срок до 12 февраля под видеозапись повести встречу с членами семей подчиненных сотрудников с приглашением представителей Русской православной церкви", – говорится в документе.
Видео встречи со священниками необходимо предоставить в главк полиции.
Также полицейским рекомендовано отказаться от посещения баров и ночных клубов в служебное и неслужебное время.
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