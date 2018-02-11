Полицейских Ростова обязали ходить с семьями к священникам

06:29, 11 февраля 2018
Русский міръ
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Фото: Антон Ваганов /

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"В срок до 12 февраля под видеозапись повести встречу с членами семей подчиненных сотрудников с приглашением представителей Русской православной церкви", – говорится в документе.

Видео встречи со священниками необходимо предоставить в главк полиции.

Также полицейским рекомендовано отказаться от посещения баров и ночных клубов в служебное и неслужебное время.

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Теги: #Ростов полиция священник