Кара с небес: охотник получил по голове тушей подстреленного гуся

20:28, 02 февраля 2018
Курьёзы
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Гусь упал прямо на охотника / фото img.tyt.by

Об этом сообщает Baltimore Sun.

51-летний житель города Крапо (округ Дорчестер, штат Мэриленд, США) с другими охотниками отправился к реке Майлс. Над мужчинами пролетела стая гусей, и они принялись стрелять в птиц. Один из гусей упал прямо на голову Мейлхаммеру.

Читайте такжеВ России медведь украл у охотника два ружья и сбежалДля госпитализации охотника понадобилась помощь авиации местного травмпункта. Издание отмечает, что в подробностях инцидента разбирается полиция штата Мэриленд.

В декабре прошлого года сообщалось, что собака жителя штата Айова выстрелила в охотника. Во время охоты пес случайно наступил на спусковой крючок, из-за чего американец получил в спину дробь из его же охотничьего ружья 12-го калибра.

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Теги: #гусь охотник#охотник США