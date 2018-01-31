В России поставщик метанола для "Боярышника", убившего 76 человек, отделался штрафом

Осенью 2016 года иркутский предприниматель незаконно приобрел и хранил метиловый спирт, который в дальнейшем был продан производителям "Боярышника".

В российском Иркутске суд оштрафовал на 250 тысяч рублей мужчину, организовавшего незаконное производство автомобильной стеклоомывающей жидкости с использованием метанола. Проданный с его предприятия метанол также был использован для производства «Боярышника», от отравления которым в 2016 году погибли 76 человек.

Читайте такжеРоссийский Минздрав отклонил предложение сделать "Боярышник" тошнотворнымКак сообщается на сайте Прокуратуры Иркутской области, суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот ядовитых веществ в целях сбыта) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В ходе судебного разбирательства установлено, что осенью 2016 г. подсудимый незаконно приобрел и хранил в Иркутске ядовитый метиловый спирт. С помощью привлеченных наемных работников он произвел для дальнейшего сбыта более 150 тыс. литров незамерзающей автомобильной стеклоомывающей жидкости.

«В ходе расследования пятым следственным управлением (с дислокацией в городе Новосибирск) Главного следственного управления Следственного комитета России факта массового отравления в декабре 2016 года жителей города Иркутска косметическим средством «Боярышник» установлено, что метиловый спирт, использовавшийся для его производства, изготовителям реализовал работник предприятия, которым руководил осужденный», - указано в сообщении прокуратуры.

Напомним, в декабре 2016 года в российском Иркутске случилось массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник", в составе которого обнаружили смертельно опасный метиловый спирт. В результате отравления погибли 76 человек.