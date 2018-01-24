В сети шокированы видео, на котором курит двухлетний ребенок в России
18:27, 24 января 2018Русский міръ
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Пользователи соцсетей поражены историей с ребенком-курильщиком и удивляются, почему его не забрали у родителей. Кое-кто сомневается, что это правдивая история, а не фейк.
Интернет-пользователей возмутило видео, на котором двухлетнего ребенка учат курить ее же родители
Сеть возмутило видео из российского Владикавказа с маленькой девочкой в главной роли.
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В ролике она затягивается, выдыхает дым и стряхивает пепел - как заядлый курильщик. На фоне слышны одобрительные возгласы и смех взрослых.
Чтобы научить курить такого двухлетнего ребенка, надо хорошенько попрактиковаться с сигаретами, отмечают пользователи.
Как сообщал УНИАН, в России из приемной семьи забрали семерых детей из-за "слишком длинных волос" у мальчика.
ВНИМАНИЕ! Видео содержит ненормативную лексику!
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