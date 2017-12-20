А вдруг вырастет геем: в России из семьи забрали семерых детей из-за "длинных волос" у мальчика (видео)

В России из приемной семьи забрали семерых детей из-за "слишком длинных волос" у мальчика. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Любовь Лицегевич с Хакасии воспитала 20 приемных детей. Младшему из мальчиков, который живет сейчас в ее семье - всего 5 лет. И чиновники решили, что не очень короткие волосы могут помешать его психическому и физическому развитию. В частности, боятся, что малыш вырастет геем.

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