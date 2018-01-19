В подвале жилого дома в Питере обнаружили двухметрового крокодила и 20 бомб
В местном зоопарке заявили, что не примут крокодила, поскольку у них нет места, а у рептилии - документов.
Сотрудники полиции при обыске в доме учредителя военно-патриотической организации нашли крокодила.
Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Читайте такжеМомент внезапного нападения крокодила на туристку попал на видео (фото)
Рептилию обнаружили в подвале здания. По словам собеседника агентства, о животном сообщили соответствующим органам. Сейчас сотрудники ветеринарной службы города на месте осматривают крокодила.
При этом в местном зоопарке заявили, что не примут крокодила, поскольку у них нет места, а у рептилии - документов.
Кроме того, в подвале нашли более 20 самодельных взрывных устройств, артиллерийский снаряд, минометную мину, около сотни патронов и 40 переделанных макетов автомата Калашникова.
Напомним, ранее в Санкт-Петербурге морской котик "задержал" хулигана в дельфинарии.