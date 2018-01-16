Сошло с рук: в России подполковник разбил школьнику нос и сломал зуб за снежок, брошенный в его внедорожник

Подполковник размещенного в Петропавловске-Камчатском зенитного ракетного полка Андрей Зайцев безнаказанно избил школьника, попавшего снежком в его машину.

Следствие посчитало, что состава преступления в деле не было. Об этом во вторник, 16 января, сообщает «Новая газета».

Как отмечает издание, нападение произошло еще год назад. 19 января 2017 года двое семиклассников играли в снежки, один из них попал во внедорожник подполковника. Тот вышел из машины и, не обращая внимание на извинения школьников, начал кидать в детей куски льда, а после разбил одному из них лицо, отбросил в сугроб и уехал.

Личность нападавшего была установлена в течение нескольких дней, на него завели уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»). Однако в силу ее декриминализации и того, что ударов было два (минимум для статьи — три), его закрыли за отсутствием состава преступления.

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В материалах дела содержится описание нападения: «(...) Подполковник вышел из машины, догнал Р., схватил его за куртку и нанес ему один удар кулаком левой руки в область шеи справа и один удар ладонью левой руки в область носа, причинив телесные повреждения в виде кровоподтека носа и скола эмали первого правого зуба нижней челюсти».

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Мать школьника заявила журналистам, что у нее уже нет сил «продолжать бесполезную борьбу», в связи с чем она вряд ли будет пытаться привлечь подполковника и в административном порядке: так, уголовное дело закрыли, даже не поставив ее в известность. При этом, как отмечает издание, в соцсетях была развернута кампания в поддержку Зайцева: того называли «порядочным человеком и офицером».