В России вышедшую покурить пенсионерку сдуло ветром с балкона 4-го этажа

В российском городе Шахтерск на Сахалине пенсионерка выпала с балкона четвертого этажа из-за ураганного ветра. Эту информацию "РИА Новости" подтвердили в центральной районной больнице Углегорска.

"Бабушка вышла на балкон и не выдержала порыва ветра. Сейчас она находится в одном из отделений ЦРБ Углегорска, у нее травмы", - сообщил источник в лечебном учреждении.

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Как пишут местные СМИ, семидесятилетняя женщина вышла на балкон покурить, но ее сбросило порывом ветра. Пенсионерке повезло: она упала в мягкий сугроб. Машина скорой помощи не смогла проехать к дому из-за снежных заносов, и бабушку пришлось доставить в больницу в ковше погрузчика.

Как сообщал УНИАН, на Камчатке самолет разметал по полю посылки "Почты России".