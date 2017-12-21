Ученый про жестокий эксперимент с таксой в России: выдали старую идею за новую, чтобы получить деньги

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин подвергся критике в соцсетях после того, как он продемонстрировал президенту Сербии Александру Вучичу научный эксперимент на собаке: испытуемое животное заставили дышать жидкостью, пишет Би-би-си.

Сюжет с аппаратом жидкостного дыхания был показан на нескольких российских телеканалах. На кадрах видно, как ученый заталкивает таксу головой вниз в сосуд с жидкостью, насыщенной кислородом. Собака сначала испуганно пытается выбраться, а затем начинает дышать. Рогозин и Вучич при этом улыбаются.

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Видеозапись вызвала неоднозначную реакцию среди интернет-пользователей, многие из которых принялись обвинять Рогозина в жестокости по отношению к животным.

В Сети вице-премьера призвали тренироваться на себе, а не на собаке. Один из интернет-пользователей обратил внимание на то, что такие технологии разрабатывались еще в 1970-е годы, поэтому их инновационный характер сомнителен. Вице-премьеру также напомнили про закон о защите животных от жестокого обращения, вступивший в силу 20 декабря.

Сам Рогозин в ответ на критику написал на своей странице в Facebook, что речь идет о "колоссальной научно-экспериментальной работе" и что "все делается для создания технологий спасения людей".

На поднявшуюся вокруг сюжета шумиху отреагировал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который отметил, что хотя сам он не следил за экспериментом, но считает главным то, что собака осталась невредима.

Как пояснил Русской службе Би-би-си доктор технических наук, профессор Тенгиз Борисов, технология, которую показывал Рогозин, начала разрабатываться еще лет 40 назад и предназначена, в частности, для работы водолазов и спасения людей с затонувших подлодок.

"Когда надо получить деньги на какую-то разработку, часто начинают выкапывать какие-то старые идеи и продавать их как совершенно новые и прорывные. Я полагаю, что здесь вполне возможен такой вариант", - отмечает Борисов.

По его словам, для собаки такой эксперимент, скорее всего, стал серьезным испытанием.

"Это эффект утомления, и собаку невозможно подготовить к этому, невозможно объяснить, что она перестанет дышать воздухом. Инстинкт самосохранения будет толкать ее к тому, что она будет вырываться, царапаться и так далее", - объясняет ученый.

При этом Борисов считает, что с научной точки зрения такие эксперименты над животными вполне оправданы, так как в конечном счете не наносят серьезного вреда их здоровью.

Как сообщал УНИАН, недавно в России посетители зоопарка напали на животных.