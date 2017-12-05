"Ошиблись на одну цифру": в России 7-летнему ребенку выдали повестку в военкомат

В России из-за технической ошибки ученик младших классов получил письменный вызов в военкомат для постановки на первоначальный воинский учет.

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Как сообщает РИА "Новости", выдача 7-летнему ребенку повестки в военкомат Уссурийска произошла из-за ошибки врачей. Дедушка одного из мальчиков выложил в социальной сети фотографию вызова в военкомат и сообщил, что вместе с внуком-второклассником сходит в военкомат.

«Внуку 7 лет от роду, 2 класс. Сходим, а то запишут в уклонисты», - написал он.

«Был один ребенок и одно письмо о первоначальной постановке на учет в военкомате. Детская больница ошиблась при составлении данных на одну цифру - 2010 и 2001 год рождения. Поэтому ребенку не нужно посещать военкомат, и за неявку ничего не будет», - сказал представитель военкомата.