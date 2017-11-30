Летчик не видит и не слышит: в РФ заявили о "провальной" электронике хваленого Ми-28
Российские летчики пожаловались на серьезные проблемы с электроникой вертолета Ми-28 "Ночной охотник", который войска РФ использовали при наступлении на Пальмиру.
Председатель комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Виктор Бондарев раскритиковал электронику боевого вертолета Ми-28 "Ночной охотник", а также очки для пилотов.
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Как передает издание «РИА Новости», свое недовольство он высказал на заседании по законодательному обеспечению оборонно-промышленного комплекса, отвечая на замечания представителей "оборонки", которые говорили о недостаточном финансировании опытно-конструкторских разработок со стороны российского Минобороны.
По словам Бондарева, Ми-28 довели до ума благодаря Сирии, но летчики отмечают, что исправили еще не все изъяны. "Электроника провальная: ничего летчик не видит, ничего летчик не слышит. Эти очки, которые надевают, они называют "смерть пилотам". Небо безоблачное — все нормально, а если какая дымочка — три дня с красными глазами ходят", — констатировал бывший главком ВКС РФ.
Как отмечает издание, ударный вертолет Ми-28Н получил название "Ночной охотник" за способность выполнять боевые задачи в любое время суток. Он предназначен для огневой поддержки передовых частей сухопутных войск, мотострелковых и танковых подразделений. В Сирии машина применялась при наступлении на Пальмиру.
В октябре прошлого года заместитель министра обороны Юрий Борисов заявил, что сирийский опыт учтен при создании новой модификации — Ми-28НМ.