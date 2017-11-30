Медведев рассказал о бедности россиян и признал "недоразвитость" экономики РФ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам в прямом эфире назвал бедность кричащей проблемой российской экономики и заявил о необходимости принятия реальных шагов по борьбе с этим явлением.

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"Бедность - это, конечно, одна из самых кричащих проблем нашей современной экономики, и естественно, что сама бедность является обратной стороной недоразвитости экономики, потому что не может быть ситуации, когда экономика находится в слабом состоянии, а бедных вообще нет. Очень важно, чтобы мы за счет консолидированных усилий предпринимали реальные шаги, направленные на борьбу с бедностью", – сказал Медведев, передает ТАСС.

Российский премьер добавил, что в РФ действительно за последние несколько лет в виду экономических проблем количество бедных людей выросло. Однако это число на сегодняшний день все равно существенно меньше, чем 10-15 лет назад. "Тогда количество людей, которые имели доходы ниже положенного уровня, измерялось цифрой в 30 млн человек", - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что не может быть просто абстрактных призывов бороться с бедностью. "Это абсолютно системная, конкретная работа, которая касается отдельных групп населения. Именно тех, кому нужно помогать", – отметил Медведев.