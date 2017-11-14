"Если главный командир позовет в последний бой - дядя Вова, мы с тобой!": российские школьники спели пропагандистскую песню (видео)

Ученики полицейских классов волгоградской школы №44 и депутат Госдумы Анна Кувычко записали "патриотический" музыкальный видеоклип. Об этом на своей странице в Facebook сообщил российский блогер Андрей Кураев.

Читайте такжеДень знаний подождет: в некоторых школах Москвы перенесли линейки из-за Курбан-Байрама (фото)

"Если главный командир позовёт в последний бой - дядя Вова, мы с тобой!", - говорится в тексте песни.

"Не надо никого звать "в последний бой". Дядя Вова, будь мужиком: когда придет срок, умри один, не забирай всю Россию с собой в могилу", - говорится в сообщении блогера.

Как сообщал УНИАН, в школе подмосковного поселка ученикам пришлось в течение целого дня на переменах слушать песни Филиппа Киркорова.