Школьников в российском Подмосковье вынудили целый день слушать песни Киркорова

На днях ученики школы в Деденеве Дмитровского района (РФ) были вынуждены прослушать почти полуторачасовую радиопередачу о жизни и творчестве российского певца Филиппа Киркорова.

Креатив не оценили по достоинству – из-за бури протестов трансляцию были вынуждены прервать, не доведя до конца, передает "Подмосковье сегодня".

"Будь, что будет – с обрыва в омут лечу", "Единственная", "Я не пью, не курю, милых дам я люблю", "Зайка моя" и другие "шлягеры" Филиппа Киркорова весь день 30 апреля, в его юбилей, передавали на переменах по громкой связи в школе. Песни перемежались рассказом о жизни короля российской эстрады, зачитанные звонкими ребячьими голосами.

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Многие родители не поддержали изучение образа поп-короля в учебном заведении, они считают, что в школе детям нужно прививать иные ценности. Свое возмущение они выплеснули в многочисленных звонках в администрацию школы. В результате передачу прервали, не протранслировав до конца.

С директором школы журналистам связаться не удалось, так как она находится на больничном. Но, по словам родителей, педагог уже извинилась перед ними.

В Госдуме признали подобную инициативу преступной. "В школе лучше изучать классику, основу основ. Не надо бить детей по их вкусам и предпочтениям, это преступно", - сказал зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Напомним, свой день рождения Филипп Киркоров отметил 30 апреля.