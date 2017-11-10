В России введут ограничения для американских СМИ

Госдума может ввести ограничения для американских СМИ в России. Ограничения планируют ввести в ответ на действия США относительно российского пропагандистского телеканала Russia Today уже на следующей неделе.

Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, пишет «Дождь».

«У нас на следующей неделе три пленарных заседания, вполне вероятно, что мы успеем принять закон в трех чтениях уже до конца недели», - отметил Володин.

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Минюст США обязал RT зарегистрироваться в реестре иностранных агентов.

Ранее было поручено профильным комитетам подготовить комплекс мероприятий по защите от вмешательства американских СМИ во внутренние дела России. В Думе говорят, что это будет только реакция на шаги американской стороны, которая добивается регистрации RT и агентства Sputnik иностранными агентами в США.