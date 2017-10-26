В России жених украл деньги у тамады на собственной свадьбе

Новосибирский областной суд рассмотрел решение суда о виновности 28-летнего Александра Федорова в краже на собственной свадьбе, сообщается на сайте прокуратуры региона.

Установлено, что 6 августа 2016 года Федоров на праздновании собственной свадьбы в летнем кафе бизнес-центра «Гринвич» в Новосибирске обратил внимание на оставленную без присмотра женскую сумку.

Сумка принадлежала организатору свадьбы. Жених тайно похитил сумку с личными вещами и 29 тыс. руб., которые ей передала невеста в качестве оплаты услуг ведущего свадебного торжества.

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Ранее Железнодорожный районный суд приговорил его по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК России (кража) к штрафу в размере 80 тыс. руб.

Осужденный подал жалобу и не согласился с приговором, просил суд его оправдать, считая себя невиновным. Апелляция была отклонена судом, приговор вступил в законную силу.