Гееборец Милонов призвал защитить "классическую петербургскую шаверму"

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой сохранить и защитить ряд точек общественного питания, где на протяжении многих лет готовят классическую петербургскую шаверму. Об этом РБК сообщили в пресс-службе депутата.

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"Наша петербургская шаверма, по сути, стала одним из узнаваемых символов города - как некогда ленинградские пышки. Сотни и тысячи туристов со всей России и даже зарубежья приезжают в Санкт-Петербург насладиться неповторимым вкусом этого блюда. Ни в Москве, ни в каком-либо другом городе не найти такой вкусной шавермы, как в нашем городе", - написал Милонов в своем письме губернатору.

"Шаверма в Ленинграде-Петербурге появилась в эпоху перестройки и гласности и стала одним из символов нового времени в 1990-х годах. Она была доступной и питательной пищей для представителей творческой интеллигенции, музыкантов, рокеров, чиновников, простых людей. В городе даже сложился своеобразный культ шавермы, появились «образцовые» места, где ее готовят по «правильному» рецепту. Мы должны сохранить это кулинарное наследие Петербурга для будущих поколений горожан», — уверен Милонов.

Он предлагает создать специальную комиссию из чиновников городской администрации, депутатов и краеведов с целью выделить из общего числа данных заведений уличного питания именно те, которые будут достойны особого охранного городского статуса.

Как сообщал УНИАН, недавно Милонов заявил о желании устроить массовый расстрел "голубых и наркоманов".