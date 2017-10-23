Мужчина, ударивший ножом ведущую "Эха Москвы", заявил, что она "каждую ночь изводила его телепатически"

В МВД заявили, что причиной нападения могла стать личная неприязнь задержанного к Татьяне Фельгенгауэр, но заверили, что рассматриваться будут и другие версии. Полиция также выложила видеозапись допроса.

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На ней задержанный говорит, что якобы находился с Фельгенгауэр в "телепатическом контакте" с 2012 года и что последние два месяца она его якобы преследовала. "Каждую ночь, используя телепатическую связь, изводила меня", - заявил задержанный.

Источники информагентств утверждали, что Фельгенгауэр якобы была знакома с нападавшим, однако ведущая "Эха Москвы" Тоня Самсонова уже заявила, что это не так.

Как сообщал УНИАН, ведущую "Эха Москвы" пытались зарезать на рабочем месте. Нападавший зашел в здание, где расположена радиостанция, и брызнул охраннику на проходной в лицо газом, ослепив его. После этого мужчина поднялся на 14-й этаж, где расположена редакция, и полоснул Фельгенгауэр ножом по горлу. Все это он совершил молча.