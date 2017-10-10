В России администратора паблика вызвали на допрос из-за цитаты из "Незнайки на Луне"

Администратору краснодарского паблика ВКонтакте "Радикальные мечтатели" Михаилу Малахову 6 октября позвонили из прокуратуры: следователю поступил донос, в котором говорилось, что в постах Малахова содержится экстремизм.

Речь шла о посте, в котором был скриншот из книги "Незнайка на Луне". Следователь не уточнил, заведено ли дело, и в каком статусе он собирается беседовать с блогером, говорится в сообщении "Открытой России".

Пост был опубликован в группе 28 марта 2017 года. Он содержит текст из 31 главы книги "Незнайка на Луне" Николая Носова, которая была издана в 1964 году.

В прокуратуре рассказали, что Малахова вызывают, потому что в ведомство поступило заявление с просьбой проверить этот пост: возможно, он разжигает ненависть к социальной группе "полицейские".

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"Когда я это услышал, я был обескуражен и переспросил: "Вы хотите получить объяснения по отрывку из "Незнайки"? Он разжигает ненависть к полицейским? Вы серьезно?" На что следователь мне сухо ответил: "В этом разберется лингвистическая экспертиза", — рассказал "Открытой России" Малахов.

Малахов живет в Краснодаре. Он занимается тем, что помогает людям получать неустойки от застройщиков через общество по защите прав потребителей. Мужчина рассматривает паблик "Радикальные мечтатели" как свое хобби.

Как сообщал УНИАН, в Твери следствие предъявило обвинительное заключение жителю города, 25-летнему гражданину России, этническому азербайджанцу Нурлану Гаджиеву. Его обвиняют в "финансировании терроризма" – за то, что в 2014 году он перевел 2000 рублей на банковскую карточку своему знакомому, находившемуся в Турции.