Жителя Твери обвинили в финансировании терроризма за перевод 2 тысяч рублей в Турцию

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как рассказала адвокат обвиняемого, Елена Романова, уголовное дело было возбуждено в марте 2016 года. Обвинения предъявлены по первому пункту статьи 205.1 УК РФ, предусматривающей наказание от 5 до 10 лет лишения свободы за содействие террористической деятельности путем финансирования терроризма.

Подробности этой истории рассказал сам Гаджиев. По его словам, в 2014 году он познакомился в гостях у знакомых с молодым человеком. Они подружились и стали общаться в социальной сети.

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Вскоре Гаджиев увидел, что его друг публикует фотографии из Стамбула. В ответ на расспросы тот ответил, что переехал в Турцию с женой и ребенком и зарабатывает на жизнь, работая водителем.

Позже в переписке с Гаджиевым он признался, что иногда ездит в Сирию в зону боевых действий, и пытался «впаривать свою идеологию», что, по словам обвиняемого, стало причиной для разногласий между ними.

По словам Гаджиева, через какое-то время он перевел деньги своему знакомому в 2014 году, когда узнал, что тот болен раком. После этого они не общались.

В марте 2015 года глава азербайджанской диаспоры Твери сообщил Гаджиеву, что его имя фигурирует в "списке ФСБ", и посоветовал добровольно явиться в полицию. Гаджиев последовал совету и после дачи объяснений был отпущен без предъявления обвинений.

Спустя 8 месяцев Гаджиевым вновь заинтересовались правоохранительные органы. Ему "предложили сотрудничество" в обмен на условный срок и штраф, в противном случае пригрозив тюремным заключением.

«Гаджиев обратился с советом к главе диаспоры. Тот рассказал ему, что знакомый сотрудник ФСБ пообещал освободить Гаджиева от ареста до суда в обмен на явку с повинной и обещание не нанимать адвоката вместо государственного защитника. Гаджиев явился в полицию и подписал бумаги, которые, по его словам, были заготовлены для него заранее. Позже, посмотрев в УК статью, по которой его обвиняют, и поняв, что наказание по ней исключает возможность назначения условного срока, Гаджиев понял, что его обманули», - сказано в сообщении.

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По словам адвоката, экспертиза не смогла установить, на что были потрачены 2000 рублей, переведенные Гаджиевым супруге его знакомого в Турцию. В то же время, говорит адвокат, другая экспертиза, проведенная аспирантами исторического факультета Тверского государственного университета, содержит вывод о том, что Гаджиев разделял идеи "Исламского государства" – поскольку в общении со своими знакомыми он якобы счел недопустимыми лишь "убийства мусульман".

Сейчас Нурлан Гаджиев, говорит его адвокат, находится под подпиской о невыезде и ожидает назначения даты судебного заседания по своему делу.