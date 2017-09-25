Маразм крепчал: на росТВ покажут фильм о том, что Земля плоская

25 сентября в 18.00 по Киеву на одному из центральных российских пропагандистских телеканалов РЕН-ТВ выйдет фильм о том, что "на самом деле Земля плоская".

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из "экспертов" Павел Свиридов, участвовавших в создании фильма.

"Впервые выйдет фильм, полностью посвященный теории о плоской Земле, который так и называется "А Земля-то плоская!" - говорится в его сообщении.

Ранее в российском городе Владикавказ сняли с проката эротическую мелодраму "На пятьдесят оттенков темнее" из-за жалоб общественности.