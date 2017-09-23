Напились и посадили судно на мель: в Швеции задержали пьяных российских моряков

Полиция Швеции задержала двух граждан России – капитана и штурмана грузового судна, которые подозреваются в управлении им в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщила представитель пресс-службы управления полиции Мальме, пишет Barometern-OT, передает телеканал «Дождь».

37-летнего капитана и 50-летнего штурмана обнаружили на севшем на мель 80-метровом грузовом судне к югу от порта Оскарсхамн. Посольство России в Стокгольме выясняет обстоятельства произошедшего, сообщает РИА Новости.

«Определенно, они были пьяны», – заявила сотрудник пресс-службы полиции Ким Хильд. Штурмана подозревают в управлении судном в состоянии алкогольного опьянения, а также в халатности и грубом нарушении правил судоходства. Капитана также подозревают в управлении судном в состоянии алкогольного опьянения.

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Представитель полиции Кальмарской губернии Фредрик Братт сообщил РИА Новости, что прокурор решил оставить задержанных под арестом.

Грузовое судно следовало в Оскарсхамн из города Висбю, расположенном на острове Готланд. По информации ТАСС, судно шло под флагом Фарерских островов. Руководитель спасательных работ Филип Лундгрен рассказал, что в топливных баках судна — 44 тысячи дизельного топлива. В Береговой охране сказали, что утечки топлива в море не было и ситуация стабильная.

«Наша задача заключается в принятии необходимых мер, с тем, чтобы позднее судовладелец мог отбуксировать судно безопасным образом», — пояснил он. По его словам, на то, чтобы снять судно с мели и отбуксировать его, может уйти несколько дней. Как пишет SVT Nyheter, в ближайшие дни для этого не будет благоприятной погоды.

Vimmerbytidning отмечает, что полиция заметила судно еще ночью, однако экипаж задержали только утром 23 сентября.