В Швеции корабли, вертолеты и сухопутные войска пятый день ищут иностранную подводную лодку

Вооруженные силы Швеции уже пятый день ищут в Балтийском море в 50 километрах от Стокгольма вероятно российскую подводную лодку. Для этого были задействованы беспрецедентные силы: корабли, вертолеты, сухопутные войска, пишет ТСН.ua.

Разведывательная операция началась в пятницу, 17 октября. По данным шведских СМИ, которые ссылаются на источники, близкие к разведывательной операции, российская субмарина потерпела аварию и посылала сигнал бедствия. Военные якобы перехватили аварийный радиосигнал в российский военно-морской штаб в Калининграде на специальной частоте, которая используется в РФ в чрезвычайных ситуациях. Сначала на русском языке, впоследствии - зашифрованный.

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В ВМС Швеции, которые получают сообщения о неопознанном объекте в территориальных водах страны и даже фото от местных жителей, предполагают, что речь может идти о мини-подводной лодке или меньшем судне. Эксперты предполагают, что это может быть одна из новейших российских мини-субмарин "Тритон НН", которая вмещает всего двух подводников, или "Пиранья", в которой могут разместиться 6 человек.

Минобороны РФ опровергает информацию о присутствии своего судна у берегов Швеции. Однако Россию выдает подозрительное поведение нескольких других судов. Так, из Финского залива в Балтийское море вышел российский корабль "Профессор Логачев" и со скоростью около 18 км/ч взял курс в место проведения поисков. Ранее там уже находился российский танкер, который направлялся из Санкт-Петербурга в Данию, но почему-то неожиданно изменил курс и начал очень странные маневры в этом районе.

Отметим, что поиск российского подводной лодки происходит на фоне напряженных отношений скандинавских и балтийских стран с Россией. Так, в прошлом месяце Швеция заявила о нарушении своего воздушного пространства двумя военными самолетами РФ, за что Россия получила от соседки ноту протеста.

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В общем, за последний год Россию не раз ловили на нарушении воздушного или водного пространства стран. Поэтому ТСН.uа собрал такие факты, которые стали известны широкой общественности.

Так, 23 апреля российский истребитель Су-27 вплотную преследовал американский разведчик над Охотским морем между Россией и Японией. В тот же день голландские истребители пытались перехватить два российских бомбардировщика Ту-95, которые нарушили воздушное пространство Нидерландов.

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4 июля неподалеку от Аляски американские истребители перехватили четыре российских бомбардировщика, которые вошли в зону идентификации противовоздушной обороны США. В общем, в конце июля - начале августа бомбардировщики РФ минимум 16 раз вторгались в северо-западные зоны идентификации ПВО США. В частности, два российских бомбардировщика подлетали и к берегам Калифорнии.

В прошлом месяце в той же зоне, возле Аляски, военные самолеты США перехватили шесть российских самолетов: два заправщика Ил-78, два истребителя Миг-35 и два бомбардировщика "Медведь" Ту-95. На следующий день еще два Ту-95 попали в поле зрения канадских ВВС.

Отметим, что еще весной генерал ВВС США Герберт Карлайл связал рост военной деятельности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе с конфликтом с Украиной, в частности с аннексией Крыма.

Также в сентябре два бомбардировщика РФ приблизились к берегам Великобритании, после чего британские ВВС были подняты по тревоге.

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А перед тем, в конце августа, уже Япония подняла в небо свои истребители для перехвата стратегических ракетоносцев РФ.

Кроме того, в августе стало известно, что четыре военные корабли России были замечены в Балтийском море неподалеку от берегов Латвии, а над морем - четыре самолета. По данным Национальных вооруженных сил страны, российские военные самолеты, корабли и подводные лодки вблизи латвийских границ в последнее время появляются регулярно.

Стоит также упомянуть, что Россия постоянно нарушает воздушную границу с Украиной, отправляя на нашу территорию разведывательные беспилотники и военные вертолеты. Также в августе в Азовском море вблизи Мариуполя было выявлено три катера "Мангуст", принадлежащих береговой охране РФ.