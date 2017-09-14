В России яму на дороге заделали картошкой

В Омске произошел курьезный случай. Яму на дороге заделали картофелем. Необычное явление заснял подписчик группы «ЧП. Омск», как пишет издание "ФедералПресс".

Подписчик соцсети «ВКонтакте» снял на мобильный телефон яму на улице 50 лет Октября, 118, которую засыпали картошкой.

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Пользователи ресурса отреагировали на ситуацию с юмором. Люди предположили, что дороги в городе такие, что в них прекрасно прорастает картофель. Омичи заметили, что благодаря этим «нанотехнологиям» асфальт в этом районе может прослужить даже дольше.

«По-любому, будет прочнее,чем асфальт, который они кладут сейчас», – отмечают жители города.

Как сообщал УНИАН, в Китае на километр дороги положили более 600 лежачих полицейских.