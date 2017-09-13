В Китае на километр дороги положили более 600 лежачих полицейских (видео)
16:22, 13 сентября 2017Курьёзы
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Искусственные неровности установлены с интервалом всего в 1,5 м.
Это вынуждает водителей двигаться на минимальной скорости / скриншот
Дорожные рабочие в Китае установили более 600 лежачих полицейских на дороге протяженностью 1 км, сообщают Global Times.
Искусственные неровности установлены с интервалом всего в 1,5 м, что вынуждает водителей двигаться на минимальной скорости.
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Издание опубликовало видео проезда автомобилей по дороге. Для чего строителям понадобилось устанавливать такое количество лежачих полицейских, издание не сообщает.
Do you dare to try this bumpy road? This one-kilometer stretch of road is full of speed bumps, which are placed every 1.5 meters apart pic.twitter.com/MixvzfYNQo— Global Times (@globaltimesnews) September 13, 2017
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