В Китае на километр дороги положили более 600 лежачих полицейских (видео)

Дорожные рабочие в Китае установили более 600 лежачих полицейских на дороге протяженностью 1 км, сообщают Global Times.

Искусственные неровности установлены с интервалом всего в 1,5 м, что вынуждает водителей двигаться на минимальной скорости.

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Издание опубликовало видео проезда автомобилей по дороге. Для чего строителям понадобилось устанавливать такое количество лежачих полицейских, издание не сообщает.