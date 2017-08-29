Россиянина оштрафовали за бутылку чистящего средства на антикоррупционном митинге

Жителя Брянска оштрафовали на 10 тысяч рублей после антикоррупционного митинга 26 марта.

Как передает Tjournal.ru, суд признал его виновным в нарушении порядка проведения публичного мероприятия (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ) из-за того, что в руках у него была бутылка чистящего средства «Туалетный утёнок».

Как следует из постановления суда, он нёс чистящее средство на мероприятии, не согласованном с властями, и нарушил закон «О собраниях, шествиях, митингах и пикетированиях».

Участвовал в проведении несогласованного в установленном законом порядке публичного мероприятия в форме шествия, направленного на борьбу с коррупцией, при этом в ходе шествия, в составе группы граждан около 50 человек​, нёс в руках чистящее средство «Туалетный утёнок», демонстрируя его окружающим.​​​

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Согласно постановлению, подтверждением вины участника митинга служат его объяснение, несколько протоколов, рапорт сотрудника МВД по Брянску, а также DVD-диск с видеозаписью шествия.

Суд вынес решение 13 апреля, однако о нём стало известно только 28 августа. Адвокат проекта «РосЕвроСуд» Константин Терехов рассказал TJ, что его подзащитный пытался обжаловать решение, но 31 мая 2017 года Брянский областной суд оставил жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменения. Теперь он намерен обратиться в Европейский суд по правам человека.