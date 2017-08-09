В России из-за жары отключат свет, чтобы помочь оккупированному Крыму

Из-за жаркой погоды в Краснодарском крае введены временные отключения электричества, сообщает Meduza со ссылкой на администрацию региона.

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"Отключение электричества будут проводиться с 20:00 до 23:00 для потребителей в Новороссийске, Анапе, Геленджике, а также в Крымском, Абинском, Славянском, Красноармейском, Темрюкском районах Краснодарского края", - говорится в сообщении.

Отключения, как подчеркивается, будут носить точечный характер.

Ограничения подачи электроэнергии, сообщила краевая администрация, вводятся в том числе из-за того, что региональная энергосистема задействована в "погашении потребности значительной части потребителей республики Крым".