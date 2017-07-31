Путин "затарился" элитным алкоголем в Финляндии (фото, видео)

После посещения Финляндии президент России Владимир Путин решил возвращаться домой не с пустыми руками. Местные журналисты сняли, как в самолет Путина работники аэропорта грузят ящики с элитным алкоголем, говорится в сюжете ТСН.

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Фото были сделаны непосредственно перед отлетом главы Кремля в Москву, после официального визита в Хельсинки. В общем загрузили свыше 10 ящиков водки и вина.

Ранее аукционный дом в Монако заявил о продаже часов, владельцем которого указан Владимир Владимирович Путин.