В Монако с аукциона продали якобы часы Путина - СМИ

Аукционный дом в Монако заявил о продаже с часов, владельцем которых обозначен Владимир Владимирович Путин. Как пишет Русская служба ВВС, дорогостоящую модель Patek Philippe получил неизвестный покупатель.

Читайте такжеМадонна сорвала аукцион из-за продажи прощального любовного письма Тупака Шакура

Сообщается, что часы Patek Philippe Triple Complication были выставлены на аукцион Antiquorum с гарантийными документами на имя Владимира Владимировича Путина, ушли с молотка 19 июля.

Лот номер 239 (Часы Patek Philipp Platinum Vladimir Putin) был продан в первый день аукциона (проходит с 19 июля по 21 июля), сообщили журналистам в компании Monaco Legends.

Модель Patek Philippe 5208P Triple Complication с платиновым корпусом, вечным календарем и золотым циферблатом очень редкая, ее производят ограниченными партиями. Купить ее можно лишь по специальному заказу и только по запросу от особенных клиентов.

Покупатель заплатил за эти часы 1,054 млн евро, сообщили изданию в Monaco Legends.

Информация о том, кто стал новым владельцем часов, засекречена аукционом. "Часы проданы и мы не можем раскрыть имя нового владельца по причинам конфиденциальности этой информации", - говорится в ответе председателя Monaco Legends Motors Клода Коэна.

По информации издания, новости о том, что аукционный дом Antiquorum выставил лот с часами Patek Philippe Triple Complication, появились в начале июня на сайте онлайн-магазина по продаже часов Hodinkee. На фотографии на сайте была указана документация с именем владельца - Mr Vladimir Vladimirovic Putin.

Авторы сайта предполагали, что часы стоимостью порядка 1 млн долларов принадлежат президенту России. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о продаже "часов Путина", назвал эту информацию фейком.

Однако позднее компания, которая проводит аукцион Antiquorum, сообщила, что часы Patek Philippe Triple Complication были приобретены "очень важной персоной в подарок человеку по имени Владимир Владимирович Путин".

В гарантийном паспорте Pathek Philippe в 99,9% случаев указано имя фактического покупателя часов, и лишь в самых исключительных случаях может быть указано имя другого человека, говорилось тогда в ответе аукционного дома.