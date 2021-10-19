Он говорит, что никого не собирался убивать.

Шестиклассника, который устроил стрельбу в школе поселка Сарс под Пермью, поместили под наблюдение психиатров.

Об этом сообщают в Следственном комитете.

12-летний нападавший рассказал следователям, что у него не было намерений убивать одноклассников и учителей.

"В настоящее время подросток в установленном законом порядке помещен в специализированное медицинское учреждение, где ему будет проведено обследование, а также оказана необходимая квалифицированная психиатрическая помощь", - говорится в сообщении.

Читайте также"Железные дровосеки женятся?": уродливый памятник молодоженам перепугал россиян (фото)Следователи допросили его одноклассников и педагогов.

Также изъяты документы охранного предприятия, которое отвечало за безопасность школы.

Назначены судебные баллистические, медицинская, генотипоскопическая и компьютерная экспертизы.

Стрельба в пермской школе

В поселке Сарс под Пермью 12-летний Дмитрий Губаев принес в школу отцовкую "Сайгу" и открыл огонь.

Прибывшим полицейским он сказал, что был зол на одноклассников и учителей. Также он якобы хотел "решить вопрос с одноклассницей".

Автор: Людмила Жерновская