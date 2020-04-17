В России коронавирусом заразились более сотни постояльцев нелегального хостела

Людей лечат в палаточном госпитале, все закрыты на карантин.

Больше 100 жильцов нелегального хостела в Ленобласти заболели коронавирусом.

Читайте такжеОтключили все: в России семья в собственной квартире ушла в глубокую самоизоляцию

Людей лечат в палаточном госпитале, который находится фактически на границе Санкт-Петербурга, сообщает Дождь.

Как сообщается, хостел стал самым крупным очагом заражения в Ленинградской области. Там развернули палаточный лагерь, дежурят медики, а постояльцы закрыты на карантин.

По данным российских СМИ, в хостеле в основном жили мигранты, которые были заняты на работах в торговых центрах.

Как сообщал УНИАН, в России количество заболевших COVID-19 превысило 32 тысячи человек.

Читайте также: