В России коронавирусом заразились более сотни постояльцев нелегального хостела
13:41, 17 апреля 2020Русский міръ
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Людей лечат в палаточном госпитале, все закрыты на карантин.
Иллюстрация / REUTERS
Больше 100 жильцов нелегального хостела в Ленобласти заболели коронавирусом.
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Людей лечат в палаточном госпитале, который находится фактически на границе Санкт-Петербурга, сообщает Дождь.
Как сообщается, хостел стал самым крупным очагом заражения в Ленинградской области. Там развернули палаточный лагерь, дежурят медики, а постояльцы закрыты на карантин.
По данным российских СМИ, в хостеле в основном жили мигранты, которые были заняты на работах в торговых центрах.
Как сообщал УНИАН, в России количество заболевших COVID-19 превысило 32 тысячи человек.
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