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Сошлись два режима: Путин заступился за КНР, которую обвиняют в сокрытии пандемии

20:14, 16 апреля 2020
Русский міръ
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REUTERS

Об этом шла речь во время телефонного разговора главы Кремля Владимира Путина с китайским коллегой Ци Цзиньпинем.

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Действия Китая Россия назвала «последовательными» и «эффективными, которые позволили стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в стране».

«Подчеркнута контрпродуктивность попыток обвинить Китай в несвоевременном информировании мирового сообщества относительно появления опасной инфекции», – сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее УНИАН сообщал, что конгрессмен США призвал судиться с Китаем из-за допущенной пандемии.

«Если бы лидеры Китая не растерялись из-за вспышки и не попытались скрыть распространения заболевания, миру, возможно, удалось бы лучше подготовиться к нему или не допустить распространения вируса за пределы китайской провинции Ухань или границ КНР», – говорится в письме политика к коллегам.

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