Сошлись два режима: Путин заступился за КНР, которую обвиняют в сокрытии пандемии
Обвинения Китая в несвоевременном информировании мирового сообщества о возгорании коронавируса являются контрпродуктивными.
Об этом шла речь во время телефонного разговора главы Кремля Владимира Путина с китайским коллегой Ци Цзиньпинем.
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Действия Китая Россия назвала «последовательными» и «эффективными, которые позволили стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в стране».
«Подчеркнута контрпродуктивность попыток обвинить Китай в несвоевременном информировании мирового сообщества относительно появления опасной инфекции», – сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее УНИАН сообщал, что конгрессмен США призвал судиться с Китаем из-за допущенной пандемии.
«Если бы лидеры Китая не растерялись из-за вспышки и не попытались скрыть распространения заболевания, миру, возможно, удалось бы лучше подготовиться к нему или не допустить распространения вируса за пределы китайской провинции Ухань или границ КНР», – говорится в письме политика к коллегам.