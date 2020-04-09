Конгрессмен призвал судиться с Китаем из-за допущенной пандемии

Мир «должен привлечь к ответственности» Китай, который ответственный за выход коронавируса из-под контроля, считает конгрессмен.

Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Джим Бэнкс призвал к международному расследованию в отношении Китая за убытки, вызванные пандемией COVID-19, вспышка которого произошла в городе Ухань.

Об этом сообщает DW, цитируя американские СМИ.

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«Если бы лидеры Китая не растерялись из-за вспышки и не попытались скрыть распространения заболевания, миру, возможно, удалось бы лучше подготовиться к нему или не допустить распространения вируса за пределы китайской провинции Ухань или границ КНР», – говорится в письме политика к коллегам.

Мир «должен привлечь к ответственности» Китай, который ответственный за выход коронавируса из-под контроля, считает конгрессмен.

Письмо с призывом обратиться в Международный суд ООН на этой неделе планируют направить государственному секретарю США Майку Помпео и генпрокурору США Уильяму Барру. Если ООН «не сможет» запустить расследование, она «полностью потеряла свое назначение», отметил политик.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро четверга, 9 апреля, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 88569 человек.